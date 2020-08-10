南韓近日發生一起校園霸凌事件，南韓全羅南道靈光郡，一名14歲的國一男學生金泰漢（김태한）遭到4名同學霸凌，甚至有被性侵的跡象。嚴重的霸凌，讓金泰漢的父親將兒子從宿舍接回家，但金泰漢隔日卻因罹患急性胰臟炎，緊急送醫後不治身亡。

根據韓國媒體《亞洲經濟日報》報導指出，14歲的金泰漢就讀需住宿的學校，自6月10日起，就遭到4名男同學的性侵與霸凌，一開始只是嘲笑金泰漢「下體太小」，後來變本加厲的，會在金泰漢洗澡時闖入、抓住他的下體猥褻，甚至逼迫金泰漢進行肛交性侵。

而金泰漢的父親在得知這些事情後，6月29日就把兒子從學校宿舍接回家，但隔日兒子卻因嚴重腹痛而緊急送醫，檢查後發現胰臟炎指數達到800，超出正常人20倍之多。而金泰漢在醫治3天候仍然宣告不治。金泰漢的父親對媒體表示，兒子幾個月前才接受健康檢查，當初並沒有任何異狀，因此懷疑是霸凌者造成金泰漢嚴重的壓力與情緒崩潰，才導致金泰漢身亡。

而金泰漢身故後，不管是霸凌的4個同學、霸凌者的雙親，甚至是學校都未曾道歉，這也讓金泰漢的父親難以接受，該事件遭媒體報導後，引起南韓社會憤怒，甚至有人向青瓦台連署，希望政府出面要求學校給予適當的處理，而目前該連署以有24.5萬人參加。

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(中時新聞網)