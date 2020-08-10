小米（Xiaomi）共同創辦人暨董事長、CEO雷軍日前在微博公開確認，將在8月11日舉行十週年演講，外界大多好奇小米屆時會發表哪些「超大杯」（意指Ultra款式手機）新機。在演講發表前夕，雷軍先回答了三個粉絲常問的問題，其中就包含了MIX Alpha這款備受期待的概念手機的命運！

雷軍分享小米十週年演講前夕，在微博上回覆三大米粉最感興趣的問題。（摘自新浪微博）

雷軍在即將舉行小米十週年演講之前，先在微博上回答了幾個米粉最關心的問題，包含有沒有MIX新機、MIX Alpha何時量產，以及澎湃晶片還會否持續研發等關鍵問題。雷軍回應指出，因為MIX系列背負著米粉的巨大期待也讓他們備感壓力，為了做出一款不辜負米粉期待的MIX手機，還需要一點時間。

至於在2019年9月就發表的小米MIX Alpha手機，採用了正面、側面、背面幾乎全是螢幕的環繞螢幕設計，顏值驚人。小米當時指出MIX Alpha使用了從內而外分層的方式進行螢幕貼合，也就是說先進行整機的內部組裝，然後像「包粽子」似的一層層將螢幕的顯示層、觸控層、保護層等逐一封裝，如此才實現了高彎折度的環繞屏設計。但雷軍指出，小米MIX Alpha最終在量產上難度過高，已決定不進行量產，全力研發下一款MIX。某個程度上來說，小米MIX Alpha很可惜的成為了一款所謂的PPT手機（僅有發表最終沒有正式上市）。

而針對澎湃晶片，在2017年發表第一款產品後，雷軍坦言之後確實遭遇了巨大困難，但相對於MIX Alpha手機被放棄量產，澎湃晶片的命運很顯然比較幸運，仍將持續進行研發。若有近一步消息未來將會公布。

小米十週年主題演講將在8月11日晚間7點30分舉行，預期會中將會推出三款「超大杯」手機，包含小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版，以及小米電視「大師」新款產品。死忠米粉們可以抓緊時間，聆聽雷軍的演講，看看他們將會如何「一往無前」！

(科技)