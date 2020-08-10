新竹最美麗的風景還是人！1位張姓禮儀公司老闆9日在臉書貼文表示，近日服務1名7歲女童案件時得知女童生前最愛吃麥當勞跟薯條，但因告別式在早晨7點半，還沒有薯條餐點，最後是麥當勞店經理獲知背後故事，立即備妥薯條餐，讓張姓老闆跟女童父母感動不已。

張姓業者po文說，那天，接到了這位陌生客戶7歲小女孩的服務案件，通常，面對早逝的生命，身為服務的我們都格外的心酸與不捨。

在跟女童爸媽聊天的過程中，意外得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，當下心中默默的想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許也是一樁善的循環。

但告別式在早上7點半，麥當勞那個時間點並沒有薯條可以購買，帶著忐忑的心，鼓起勇氣向距離新竹殯儀館最近的麥當勞分店訂餐，但店員回應薯條最早是早上5點前或上午10點半後，基於品質無法答應出餐。

最後張姓業者告知店員原委，是1位服務的小朋友生前非常喜歡吃麥當勞薯條，想在告別式上送上薯條餐點，店員獲知後立即與店經理討論，之後還道歉回應說，「如果我們知道是這個原因，我們一開始就不會一再拒絕您，店經理同意當天會為您準備兩分大薯。」

告別式當天，張果真拿到麥當勞準備的現炸薯條且還附有雞塊、兒童玩具，對方並說這是店內的一點心意，讓他當下眼眶泛紅，哽咽向麥當勞道謝，也祝福女童一路順風，乘風高飛，當個快樂小天使。

此文獲得不少網友熱淚留言，「這薯條加了滿滿洋蔥」、「又暖又讓人鼻酸的故事，謝謝新竹南大店麥當勞的經理，感恩，孩子啊，妳一路好走」、「願小女孩在另一個世界可以開心的吃著最愛的薯條」、「太難過的故事 ，謝謝麥當勞員工的同理心」。

(中時 )