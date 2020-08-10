中菲行國際物流（5609）今年第二季營收70.35億元，年增66.6％，獲利4.71億元，年增258％，EPS3.74元，創單季新高，也賺贏去年的3.2元，遠超過市場預期。上半年集團營收111.88億元，年增34.5％，稅後淨利5.68億元，年增176.8％，EPS4.52元，年增177.3％。

中菲行在今年5月航空貨運市場尖峰的時候，單月營收21.16億元、年增86.9％，創單月歷史新高，當時業界盛傳航空貨運承攬業5月單月可以賺到半年的獲利，中菲行表現更優於同業。

該公司指出，109年度前半年因新冠肺炎疫情災害的影響，航空公司停班停航，客運無以無繼，貨運亦受限運能航班的大幅減量，困難重重，而中菲行透過超過160個實體通路，運用無往弗屆的移動智慧平台，發揮團隊合作精神，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州、封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，克服各種挑戰，取得優於過去的營收與獲利。

展望未來，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，中菲行將持續致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者，未來的獲利將可持續成長。

(工商 )