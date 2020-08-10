台塑四寶7月營收全數回溫，出現谷底反彈訊號，今股價全數走揚，南亞(1303)漲幅最大，盤中股價急拉，大漲逾3%，台塑化(6505)走揚約1.7%，台塑(1301)、台化(1326)漲幅也均達1%，扮演支撐台股指數重要力道，展望第三季，台塑四寶看好，正值傳統旺季時序，大陸復工後下游市場需求動能強，第三季營收均相較第二季成長，惟第二波疫情將為後市關注焦點。

台塑四寶公布7月營收，台塑7月合併營收157.16億、月成長6.4%、年衰退10.2%；南亞7月合併營收217.52億元，月成長4.6%、年衰退11.44%；台化7月合併營收204.51億元，月成長3.1%、年衰退23.4%，台塑化7月合併營收335.32億，月成長4.5%、年衰退41.2%。

展望第三季，台塑四寶認為，第三季為傳統旺季，且亞洲輕油裂解廠進入歲修旺季、大陸石化廠庫存已低，會有回補庫存潮，加上大陸疫情緩和後刺激經濟所產生的需求，都將帶動石化業需求回溫，但看第二波疫情是否可以控制住，仍為重要關鍵。

(時報資訊)