六福（2705）旅遊集團受惠國旅需求爆發、暑期旺季及振興補助效益助攻，2020年7月合併營收睽違2年再繳「雙升」佳績、站上2.37億元，創下1年半高點。展望後市，集團多管齊下，搶攻後疫情時代國旅商機，積極衝刺第三季旺季營運動能回升。

在旺季業績報喜帶動下，六福今（10）日股價開高穩揚，最高勁揚4.97％至16.9元，續處減資後高檔水準，盤中維持近3.5％漲幅，領漲觀光類股。不過，三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超334張。

六福公布2020年7月自結合併營收達2.37億元，較6月1.17億元躍增近1.02倍、較去年同期2.21億元成長7.57％，創2018年12月以來1年半高點。累計1～7月合併營收7.82億元，雖仍較去年同期12.13億元減少35.49％，但幅度已較上半年45.09％顯著收斂。

六福表示，隨著國內防疫措施鬆綁，帶動國旅需求顯著升溫，六福村因應暑期旺季到來及安心旅遊補助上路，推出「冰霧派對」成功吸引年輕人同歡，關西六福莊主攻的親子客群亦同步湧現，加上7月以來氣候良好，成為帶動集團7月營收顯著躍升的最大動能。

而隨著振興三倍券發放，六福同步推出加碼優惠措施，帶動台北六福萬怡酒店旗下敘日、粵亮餐廳用餐人潮回流，帶動餐飲業務動能顯著回升。仍受邊境管制衝擊的住房業務亦受惠三倍券而同步增溫，假日平均住房率提升至5成。

此外，5月底熄燈的「起家厝」六福客棧，為協助台灣防疫工作，自6月29日起轉型作為防疫旅館，提供226間客房。隨著湧現暑期大量返國人潮，至7月底均無空房，對於集團營運動能回溫亦帶來挹注。

(時報資訊)