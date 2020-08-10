針對壹傳媒創辦人黎智英因涉違反國安法，遭到港警抓捕，對此，宅神朱學恒表示，香港國安法恐怖「就在這裡」！

香港媒體《東網》報導，香港警方今早拘捕黎智英，還有其兩名兒子，黎見恩及黎耀恩，三人涉違反國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全。此外，還有壹傳媒的高層也遭抓捕，被捕高層包括，行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。據悉，被捕的4人涉及串謀欺詐罪，另周達權則更涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

對此，宅神朱學恒在臉書直言，「香港國安法恐怖就在這裡！說你私通外敵你就是私通外敵，然後就大搜索了」。

朱學恒臉書。（摘自朱學恒臉書）

網友在底下留言表示，「以後朱大不能去香港吃叉燒了」、「看來香港是不能再去了，連過境都可能會有事」，更有網友直言，「香港國安法萬一抓到台灣人？自求多福，政府沒辦法救」，對此，朱學恒直接回應，「沒有萬一，你去他領土就可以抓」。

網友留言。（摘自朱學恒臉書）

(中時新聞網)