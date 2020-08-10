桂綸鎂與楊祐寧兩人在《腿》中一展國標舞技。（金馬執委會提供）

《同學麥娜絲》劉冠廷和鄭人碩、納豆、施名帥互拚演技。（金馬執委會提供）

黃信堯新作《同學麥娜絲》靈感來自他過去拍攝的紀錄片。（金馬執委會提供）

2020金馬國際影展10日以直播方式宣布今年度開幕片為導演黃信堯新作《同學麥娜絲》，以及作家張耀升首部執導的劇情長片《腿》，這是影展睽違8年後，再次出現雙開幕片。《同學麥娜絲》集結5大男主角劉冠廷、鄭人碩、施名帥、納豆、陳以文，而黑色幽默的愛情片《腿》的卡司一樣亮眼，集結金馬影后桂綸鎂與楊祐寧共同主演，張耀升透露：「桂綸鎂在片中有暴走式喜劇的表現，她太認真了，而楊祐寧在片中反而比較嚴肅，而且被鍾孟宏拍得有種『發酵』的感覺，很帥！」他們2人為電影更苦練國標舞，舞姿讓專業舞蹈家都嚇了一跳。

曾以《大佛普拉斯》獲得金馬獎最佳新導演的黃信堯，這次再度推出以小人物、魯蛇為出發點的電影，《同學麥娜絲》描述4個已屆中年的高中同學各自獨立卻又彼此交錯的生活，透過懷才不遇的中年導演、不得志的上班族、躑躅愛情得過且過的戶政事務所臨時工、擁有陰陽眼的紙紮師等4條故事線，道出中年男子的人生困境，黃信堯搞笑地說：「那不只發酵、陳釀，更可以用『五味雜陳』來形容！」

此外，2部開幕片都是由曾獲金馬獎肯定的導演鍾孟宏所擔任監製與攝影，金馬執委會執行長聞天祥逗趣地說：「至於看哪部片的傷腦筋問題，就交給觀眾決定了！」2020金馬國際影展於11月5日至11月22日舉行；第57屆金馬獎頒獎典禮則於11月21日揭曉得獎名單。

(中時 )