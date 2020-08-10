南崁鐵皮屋火警 雜物起火燃燒 14:462020/08/10 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南崁鐵皮屋火警，雜物起火燃燒。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹南崁路12時26分發生火警，現場為鐵皮屋起火燃燒，有濃煙冒出，現場沒有民眾受困。 蘆竹區南崁路2段532號濃煙四起，鐵皮屋冒出黑煙，燃燒面積約15平方公尺，疑似鐵皮屋後方雜物起火燃燒。蘆竹消防分隊共出動14輛消防車及2名消防員，詳細起火原因仍須釐清。 (中時 ) #鐵皮屋 #燃燒 #蘆竹 #南崁 #濃煙 也許您會感興趣 推薦閱讀 建商搶插旗 高雄憲政路地價飆 04:102020/08/10 產業．科技 嘉縣新塭嘉應廟 首辦南巡北狩 04:102020/08/08 地方新聞 打響彰化西北角觀光 白色海豚屋召喚唐吉軻德的風車 23:312020/08/08 生活 日據時代的「地王」 南崁派出所感人退場 18:572020/08/07 寶島 璀璨中心 文湖寶翠6字頭讓利 04:102020/08/08 《旺到報》 北市濱江果菜市場停車場釀火警 濃煙四竄 10:552020/08/08 社會 斗南民宅惡火三代「1死3命危」 推滿舊電腦倉庫起火 「老鼠」釀禍？ 12:102020/08/10 社會 南瑤宮笨港進香 萬人擁簇 04:102020/08/08 地方新聞 南鐵拒遷戶 嘆老家最後的父親節 04:102020/08/09 地方新聞 新濠一川 坐擁水岸綠帶第一排 04:102020/08/08 《旺到報》 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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