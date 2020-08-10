蘆竹南崁路12時26分發生火警，現場為鐵皮屋起火燃燒，有濃煙冒出，現場沒有民眾受困。

蘆竹區南崁路2段532號濃煙四起，鐵皮屋冒出黑煙，燃燒面積約15平方公尺，疑似鐵皮屋後方雜物起火燃燒。蘆竹消防分隊共出動14輛消防車及2名消防員，詳細起火原因仍須釐清。

(中時 )

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