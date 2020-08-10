工作壓力很大的竹科工程師A小姐，長期罹患憂鬱、焦慮症與自律神經失調，到中醫大新竹附設醫院求診，身心科醫師周伯翰透過每次10分鐘的「雙側矽塔波刺激治療（TBS）」，經過3週10個療程，A小姐憂鬱等症狀均獲得改善，也減少原本服用藥物劑量。

周伯翰指出，憂鬱症在每個人身上表現都不同，患者常會合併焦慮症、強迫症、創傷壓力症候群與物質濫用，傳統需要做40分鐘的「重覆式經顱磁刺激術（rTMS）， TBS是一種創新的大腦刺激術，治療時間可縮短到10分鐘。

曾在荷蘭Maastricht大學腦科學中心進修TMS的周伯翰說，中醫大與安南醫院蘇冠賓教授領導的研究團隊，10年前即開始進行人體試驗，至今超過300例的操作經驗，並累積近100例臨床個案。

臨床試驗結果發現，利用TBS刺激雙側大腦前額葉治療憂鬱症患者3周，受試者憂鬱症狀改善比例可達到80％，且近90％受試者改善效果可以持續長達5個月，研究成果近期獲國際權威學術期刊「大腦，行為與免疫」刊登 。

蘇冠賓教授表示，TBS是經由改變刺激的模式來改變其後續效應，運用連續或間歇性刺激前額葉產生抑制和刺激的效應，証實磁刺激有抗憂鬱效果，更暗示其療效來自複雜的生物機轉。

周伯翰說，憂鬱症的治療常有心理、社會、家庭等因素要考量，TMS剛引進台灣不久，訓練制度剛起步，依據患者反應調整治療計畫很重要，患者若有需求可找有「TMS專業訓練證照」的精神科醫師諮詢。

(中時 )