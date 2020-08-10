台大醫院新竹生醫園區分院率先建置大新竹地區造影功能的複合式手術室，讓醫師利用精準的數位影像導引大幅提升手術精確度，將可造福需要細微精確手術治療的早期肺癌、心血管或神經疾病患者，日前已順利為一名早期肺癌患者進行肺腫瘤切除手術。

台大生醫分院院長余忠仁表示，肺癌已連續數年成為國內第一大癌症死因，隨著低劑量電腦斷層篩檢的運用，可早期偵測出小型肺癌，但小於1公分的肺部腫瘤，傳統手術方式會增加病患不適與提高併發症的風險。

院方建置這間具備斷層掃描功能的複合式手術室，設有多軸式機械臂錐束斷層造影系統，可在手術中進行電腦斷層掃描等影像檢查與定位，同時配備最先進的3D影像整合平台，讓病患在無痛的狀態下完成麻醉、定位及手術，降低手術風險，也提高手術精準度與成功率。

一名40歲婦人篩檢發現左上肺葉有1顆0.6公分的毛玻璃狀結節，胸腔內外科團隊透過擴增透視導引系統，深入預定切除的肺部表面及深部範圍，再以單孔胸腔鏡微創手術精準切除定位範圍，患者術後恢復良好，3天即順利出院。

外科部主任何明志表示，院內複合式手術室配置的新一代機械臂錐束斷層系統，比前一代機械臂展開長度多出10公分，斷層影像品質也較前一代更好，且可搭配折疊式手術床使用。

何明志並表示，除了肺部疾病外，更能應用在包括主動脈及周邊血管、顱內血管、腹內血管臟器及脊椎等各類型需要術中影像導引的手術，將可造福更多大新竹地區的民眾。

(中時 )