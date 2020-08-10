大巨蛋復工激勵 遠雄建股價開紅盤 13:012020/08/10 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄台北大巨蛋8日正式獲得復工，身為大股東的遠雄建（5522），今（10）日股價應聲大漲1.4元，盤中漲幅達3.29％，暫收在43.95元，開出紅盤。 遠雄企業團主導的台北大巨蛋，被台北市府勒令停工長達五年多，上周末8日獲台北市政府都發局核准全面復工，遠雄建今天股價上演慶祝行情。遠雄評估，若一切順利，大巨蛋可望在2021年底完工、2022年可望正式開幕啟用。 (工商 ) #遠雄 #遠雄建 #股價 #台北大巨蛋 #大巨蛋復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 晶圓雙雄7月營收出爐 聯電創單月新高、台積電維持千億表現 15:172020/08/10 財經 2,000萬台NEC筆電 台廠吃大單 04:102020/08/10 財經要聞 愛在大稻埕煙火綻放時！台北晶華七夕祭3大浪漫提案 09:322020/08/10 旅遊 尖牙股指數高富帥 長抱有甜頭 04:102020/08/10 投資理財 大巨蛋復工 2議員告柯文哲、張哲揚圖利 11:512020/08/10 政治 AI金融科技協會 廣發英雄帖 04:102020/08/10 全球財經 旺House》 振興話題衝買氣！台中最後1字頭大熱銷 16:102020/08/10 財經 大巨蛋復工 綠議員今告柯圖利 04:102020/08/10 政治要聞 Audi積極擴增目的地充電網絡 成為台灣Noodoe環島充電網首家豪華汽車品牌夥伴 17:202020/08/10 汽車情報-汽車新聞 台積電早開低 壓抑台股早盤指數 09:312020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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