遠雄台北大巨蛋8日正式獲得復工，身為大股東的遠雄建（5522），今（10）日股價應聲大漲1.4元，盤中漲幅達3.29％，暫收在43.95元，開出紅盤。

遠雄企業團主導的台北大巨蛋，被台北市府勒令停工長達五年多，上周末8日獲台北市政府都發局核准全面復工，遠雄建今天股價上演慶祝行情。遠雄評估，若一切順利，大巨蛋可望在2021年底完工、2022年可望正式開幕啟用。

(工商 )