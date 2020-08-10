陳男被叔公發現倒臥在產業道路上，多處血漬，並立即通報警方。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳男騎乘機車時，疑似將獵槍置放在機車腳踏板，槍管朝上，槍管托在肩膀及手軸內側，不慎誤觸板機造成憾事。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮卓溪鄉卓溪村一名獵人，昨日深夜前往山區打獵，至今晨皆未返家，叔公擔心前往找尋，發現該名獵人身臥血泊，且手中仍握著獵槍，前往查看時，已氣絕多時，周圍有多枚子彈，立即通報警方，初步研判疑似誤觸板機，擦槍走火，不慎擊中頸動脈致死。

警方指出，29歲陳姓獵人為當地布農族獵人，昨日深夜出門打獵，遲遲未返家；叔公擔心出門查看，並在今早5時33分許，發現陳男倒臥在卓溪鄉卓溪村山區產業道路，身臥血泊中，上前查看呼喊，陳男皆無反應，隨後立即報案。

警方表示，警消人員到場檢視陳男已死亡多時，頸部有明顯槍傷，推測可能是上山狩獵時，疑似槍隻卡彈，在檢查排除故障時，疑似誤觸板機，不慎槍隻走火，擊中頸部致死。

警察局鑑識科初步檢視勘驗，研判陳男疑似騎乘機車，將獵槍置放在機車腳踏板，槍管朝上，槍管托在肩膀及手軸內側，不慎走火造成憾事，全案待檢察官會同法醫進行刑事相驗，釐清陳男死因；陳男遺體目前已交由感恩禮儀社善後。

(中時 )