大陸李姓男子偷渡金門大膽島，遭岸巡和駐軍聯手逮捕。（岸巡提供）

「離島中的離島」與大陸廈門相距僅4400公尺的金門大膽島，近年曾發生多起偷渡案件。（岸巡提供）

岸巡從李男身上搜出的財物和身分證明。（岸巡提供）

李男偷渡大膽島是新冠肺炎疫情爆發以來，金門查獲的第1起非法入境案件。（岸巡提供）

「離島中的離島」與大陸廈門相距僅4400公尺的金門大膽島，昨（9）日又逮捕1名對岸偷渡客。泅泳上岸的李姓男子供稱，他因嚮往台灣的民主自由，才會趁著好天氣游過來。金門岸巡隊將在隔離檢疫14天後，依違反《入出國及移民法》、《國安法》移送法辦。

雖然李男的供詞與過去落網的大陸偷渡客相同，幾乎都是拿「投奔自由」當藉口，但該案為新冠肺炎疫情爆發以來，金門查獲的第1起非法入境案件，仍引起各單位高度重視，岸巡和接獲通報的檢疫人員全副防護裝備，嚴防發生各種可能狀況。

9日上午10時25分，金門岸巡隊大膽安檢所接獲金防部大膽守備隊通報，在海哨前方500公尺海面，發現疑有不明物體載浮載沉，往岸際不斷逼近後，火速調派幹員趕往用望遠鏡及其他觀測器材監控，確認為1名男子後，即在岸邊部署守候，順利在他於碼頭上岸後逮捕。

岸巡幹員搜查後，確認他是來自大陸四川，45歲的李姓男子，對方供稱看不慣大陸的獨裁體制，一心嚮往台灣的自由民主，才會冒險游過來，昨日凌晨3時從廈門海岸下水後，途中曾多次在礁石區休息。

岸巡立即啟動防疫應變機制，並通報金門縣衛生局、防檢疫等單位聯合應變，在體溫量測正常和防疫消毒後，依中央疫情指揮中心規定，將在進行14日隔離檢疫後，全案再依法送辦。

海巡署表示，近年金門查獲多起陸籍非法入境案件，未來將持續以更嚴密勤務，加強邊境安全工作，特別在動植物疫情爆發之際，更不容許有任何破口出現。

(中時 )