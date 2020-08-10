國泰金控舉辦首次反毒電競比賽，與知名線上遊戲學習平台PaGamO及全台各縣市教育局合作，推出「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，歷經近五個月的賽程，9日於台北國泰金融會議廳舉辦全國總決賽，來自全台48校、共61隊的國中小的反毒菁英齊聚一堂，角逐「國泰反毒英雄」寶座！

「第一次跟同學參加反毒電競比賽，非常有樂趣也能增加毒品知識，遊戲勝利讓我感到很有成就感。」八年級全台亞軍、來自林口國中的14歲侯任謙同學開心說道。

國泰人壽資深副總經理劉大坤表示，國泰人壽不僅藉學生團體保險守護學子人身保障，並發揮了「What if We Could」的精神，跳脫過去制式的反毒宣導，透過最吸引「數位原住民」的電競遊戲，讓學子從「識毒」進而「拒毒」，用寓教於樂的方式，讓反毒知識深植學生心中，希望可以透過這群反毒英雄成為各校的種子，用他們學到的反毒知識發揮影響力，建立起反毒防護牆，將毒品拒絕於校園及生活中，能健康快樂的成長。

來自全台各地的反毒菁英們集結，其中9日一早帶著就讀高雄右昌國中的小孩北上，參加「2020國泰反毒英雄爭霸賽」總決賽的沈媽媽，對於孩子能打進全台總決賽非常開心，她分享：「雖然一開始對這樣的活動比較陌生，但透過慢慢的認識，以及觀察孩子在學習過程中的變化，認為這是一個很好的活動。」

沈媽媽接著表示：「孩子會以贏得比賽為目標，跟團隊通力合作，思考可行的策略，刺激他們思考，而這場反毒電競活動，也融合數學、自然、英文等主要學科，推動台灣創新的教育方式，更能呼應這些被稱為「網路原住民」的學習背景。」同樣從高雄北上，來自青年國中的老師佘麗玉也表示：「會認識這個活動是透過國泰志工進校園的宣導，用電競的方式，讓學習成效不太好的學生從中得到成就感，是非常寓教於樂的活動。」

另一間來自新北市的林口國中，更是一口氣有4隊打入總決賽，是全部參賽學校中最多同學打入總決賽的學校，帶隊的張家銘老師表示：「透過電競的方式提升同學的興趣，對於反毒議題的推廣有很大的助力。更有學生因為參加了反毒電競比賽，啟發了其他領域的學習熱忱，還勵志想當程式設計師。」

PaGamO平台創辦人葉丙成教授是這場反毒電競比賽的重要推手，他表示：「PaGamO平台有近150萬的同學使用，能幫助孩子們在遊戲中學習，今年為了讓孩子們對毒品及反毒宣導有感，第一次舉辦反毒電競比賽，比賽的題目是由師大及中山大學教授協同設計，已經有超過一萬一千多名同學參與，堪稱是台灣有史以來最大的反毒電競比賽。」

國教署學務校安組林良慶組長，9日親自蒞臨總決賽現場，他也對比賽相當認同，他表示：「國教署期待在兒少的階段，可以讓孩子們識毒、拒毒及反毒，國泰及PaGamO合力舉辦的這場比賽，讓孩子們能從玩樂中學習正確的毒品知識，對於反毒推廣有很大的助力。」

「2020國泰反毒英雄爭霸賽」導入由大學教授出題、國教署審核通過之國中小反毒題目，以讓小朋友快問快答的方式進行遊戲，每人起始擁有七塊領地，將依照題目難易度及準確度獲得對應領土，在刺激的遊戲中，潛移默化吸收反毒知識，國中組全台總決賽成績出爐，七年級由台中衛道中學拿下冠軍，八年級由高雄右昌國中的好棒棒隊拿下，九年級則是桃園市私立復旦中學國中部奪得寶座，國小組的比賽即將登場，勢必也將精彩可期！

(旺報 )