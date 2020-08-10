以違反香港國安法為由，香港警方國安處今早拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，指其涉嫌勾結外國勢力，並有大批員警前往蘋果日報搜查。其後，香港警方透過臉書表示「警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕」。

綜合港媒報導，香港警方今日一早7時左右前往黎智英寓所執行搜查令，上午9時40分，黎智英在律師陪同下，被員警從寓所帶走。報導引消息指警方是以涉嫌勾結外國勢力拘捕黎智英和其子黎耀恩。

港警在臉書發文指稱，今晨採取拘捕行動，至少7人被捕，「全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲」。

發文又指，「他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕。」

香港警方還大動作在臉書上開設搜查「直播」，稱「警方現於將軍澳壹傳媒大樓內進行搜查工作。警察公共關係科人員在將軍澳現場直播最新情況」。

港警再發文，稱其根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行，已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。

(旺報 )