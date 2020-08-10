已故巫姓女騎士為無照駕駛，肇事小貨車楊姓駕駛則有合格駕照；目前楊男遭過失致死罪嫌送辦。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨日晚上8點許，花蓮光復鄉發生一場自小貨車與機車發生碰撞事故，撞擊力道強烈，2名女子當場被撞飛，20歲巫姓女騎士當場沒有呼吸心跳，送醫不治，被載女子則多處骨折、挫傷，目前在鳳林榮總醫院治療。

花蓮鳳林分局指出，巫姓姐妹為當地大興村民，當時騎機車雙載欲返家時，從農場路西往東橫越台9線時，遭南下自小貨車撞擊，當地路口交通號誌在晚間8點過後轉為閃紅燈，雙方駕駛行經路口並未放慢速度，導致意外事故發生，雙方皆無酒駕。

警方指出，經調查，已故巫姓女騎士為無照駕駛，肇事小貨車楊姓駕駛則有合格駕照；目前楊男遭過失致死罪嫌送辦，肇事責任將待送鑑驗單位分析後釐清肇責。

肇事路口為台九線新建拓寬路段，道路寬敞筆直，兩側常有當地村民穿越台9線道路，鳳林警分局長林昆達呼籲駕駛人行駛該路段，應依速限標誌並注意道路二側互相禮讓，避免發生憾事。

(中時 )