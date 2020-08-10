藝人羅霈穎3日驟逝，享年59歲，10日為靈堂開放第3日，豬哥亮兒子謝順福前往弔唁。他神情哀傷表示「感覺好像回到爸爸靈堂感覺，羅姐姐走得太快，剛剛在靈堂跟她講，叫她去找我爸爸、高凌風叔叔、賀一航，大家好好相聚」。謝順福也提到太太前天作夢，「羅阿姨還有高凌風叔叔跟爸爸，還有另一個不認識的人一起打麻將，相信他們應該團圓了吧」。

羅霈穎早期出道擁有姣好身材，不僅體態外貌性感火辣、脾氣也辣得剛剛好，上豬哥亮歌廳秀兩人一來一往互相抬槓，雖她不太會說台語，不標準的口音反倒成效果，有時被「調戲」太過分，也敢出手打豬哥亮巴掌，成為秀場裡的經典橋段。

羅霈穎先前曾在《康熙來了》節目中，被問到高凌風是否約會過？羅霈穎笑說，當年高凌風帶著「左右護法」倪敏然及張菲見她，3個人一看到她和許淑媛等模特兒的美貌都當場傻住，高凌風問羅霈穎「等一下回家要幹嘛？」 羅霈穎回「我等一下回家要燒飯，有朋友要來聚餐」，高凌風馬上問「我們可不可以參加？」沒想到如願跟去之後3人發現現場一堆人，只好摸摸鼻子說：「我們有事我們先走了。」這招也讓小S忍不住吐槽：「好老套喔！」

(中時 )