各國風俗民情大不同，一些在台灣代表著謙卑或者請求的手勢，在國外卻可能是完全相反的意思；阿諾日前上《2分之一強》節目，分享自己到泰國玩，採購完畢想殺價，卻因比錯手勢讓店家發火，將她趕出門，在友人告知下，才驚覺自己犯了大忌。

出門在外難免會有語言不通，需要靠肢體動作溝通的情況，但有些手勢還是不要亂做比較好，以免得罪人了自己還不知道。阿諾在節目上表示，自己有次到泰國玩，因有裝可愛殺價的習慣，那次照例比出合掌摩擦的可愛動作，還禮貌性地鞠躬，希望店家可以把東西便宜賣給她。沒想到，對方卻突然臉色大變、對她發火怒吼，「Get out」。

阿諾表示，她被趕出店外後，一直以為是店家不願意被殺價，自己回到台灣還跟許多朋友說了這個小插曲。直到某日，一位泰國朋友特地告知，她才明白自己誤會誤很大，「這個動作在那邊其實很不禮貌，因為如果妳碰到的是平輩或晚輩，用拜拜的姿勢又加鞠躬就代表好像是咒他早死。」阿諾說，經過此事自己才明白，許多在台灣習以為常的動作和手勢，在國外可能「一不小心就變不禮貌」。

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(中時新聞網)