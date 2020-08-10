有錢人的生活真的枯燥乏味到需要鑽石口罩嗎？以色列一間珠寶公司收到一張天價訂單，要他們製作一枚鑲滿鑽石的口罩，要價美金210萬元（約台幣6224萬元）。訂製這枚口罩的好野人對口罩有兩個要求，其中一個就是「一定要是全世界最貴的」。

據《9news》報導，收到訂製要求的是一間位於以色列（Israel）的珠寶公司Yvel，負責人里維（Isaac Levy）表示，買家是一名住在美國的陸籍商人，當初他只提出兩個要求，第一個是需在年底前完工，里維說第二個要求比較容易實現，那就是「全世界價格最貴的」。

放大看仔細一點。（圖／達志／美聯社）

這枚口罩已經完工，昨（9日）已經被擺出來展示，總共用了3600顆白鑽和黑鑽，鑽時共有18克拉、重量為270公克，而且還配了N99級的過濾層，真的可以防疫。除了口罩本體之外，也有一系列的配件，隨便打點光似乎就會閃到眼睛痛。

里維說：「金錢可能無法買到這世上的所有東西，但確實能買到最貴的防疫口罩；買主可能想戴著到處走來走去、引起他人注意，我想他應該覺得很滿意。」雖然這枚世界最貴口罩被許多人認為在現在這時候很不合時宜，里維也說自己絕不會配戴，但他對這次的訂單表示非常感謝。

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(中時新聞網)