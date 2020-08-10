前大陸體操女皇劉璇10日生下女兒，兒子在旁觀看剛出生的妹妹。(取自劉璇微博)

曾在2000年雪梨奧運代表大陸隊奪得體操個人項目平衡木奪得金牌、素有「璇美人」封號的劉璇，今天在個人微博網站上公布生了一個女兒，40歲高齡產女的她立刻獲得親友們的祝福，也恭喜她如今有了一兒一女，組成了「好」字。

出生於1979年8月12日的劉璇，6歲開始接觸體操，13歲進入國家隊，1994年廣島亞運拿下女子團隊金牌，1996年亞特蘭大奧運由於她在高低槓的失誤，導致大陸女團隊最終以僅獲得第4名。

4年後雪梨奧運，劉璇終於一吐怨氣，在平衡木項目拿到金牌、個人全能得到銅牌，因而獲得「璇美人」美譽。

劉璇在2001年決定退休，退役後的她進入北京大學念新聞系，畢業後曾擔任過體育記者、節目主持人，也拍過電影和電視劇，2008年接受香港電視台聘請採訪了北京奧運，隨後留在香港發展，2013年結婚，2015年生下兒子。

在香港演藝圈破具知名度的劉璇，在生下女兒之後立即有不少香港藝人在她的微博留言，王祖藍寫著，恭喜！有兒有女組成了一個「好」字！歌手譚維維也送上了祝福，恭喜親愛的哥哥和嫂子，好'事成雙。

(中時 )