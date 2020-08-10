高雄市長補選倒數最後一週，國民黨本週強力輔選，明天黨主席江啟臣、祕書長李乾龍南下坐鎮，韓市府團隊也要陪李眉蓁掃街；周三將由中常委及22縣市黨部主委集結高雄造勢；前高雄市長韓國瑜預計週四或週五選前之夜現身，週五選前之夜在高雄夢時代廣場造勢，邀歷任黨主席站台，力拚逆轉勝。而人氣超高的前副市長李四川因腮腺瘤開刀，化驗後是惡性腫瘤，幸及時切除，不過仍須在家養傷，此次無法出面輔選。

黨務人士指出，選前最後一週的輔選造勢，目前正緊鑼密鼓安排，包括歷任黨主席、縣市長在上週都已發出邀請，但要看各人行程。

目前已敲定的是明天韓市府團隊將由前副市長陳雄文帶隊，陪李眉蓁車隊掃街，前後任新聞局長王淺秋、鄭照新都會陪同，但另兩位副市長方面，葉匡時、李四川都不克出席。

據悉，李四川是在故議長許崑源告別式時，被拍到一張右臉頰近下巴處有明顯突起，經醫師檢查應是腮腺瘤，雖然大多會是良性的，仍建議他開刀摘除。李在上月某大醫院開刀摘除，縫了14針，原以為應是良性腫瘤，但目前回診時，被醫師告知竟是第一至二期間的惡性腫瘤。

李告訴友人不必擔心，醫師表示幸好他「是少數乖乖聽醫師話的人」，因不少人對腮腺瘤都掉以輕心，他則是聽從醫囑馬上切結、化驗，才知是惡性腫瘤，如今已切除乾淨，也做了全身檢查，只要等傷癒、定期追蹤即可，這陣子就是在家養傷、儘量少說話，以免扯動傷口，因此儘量不外出，也婉拒探視。

此外，國民黨也原定本周三到高雄開行動中常會，上周幾經討論決定停開，改由中常委、22縣市黨部集結高雄開記者並以車隊陪李眉蓁掃街。中常委聯誼會會長蔣根煌此為自掏腰包，訂製POLO衫、背心等戰袍，發給中常委及黨務幹部。

黨務人士說，週四及週五選前之夜，目前仍在安排，已確定韓國瑜週四或週五會現身，週五在夢時代前台糖物流園區廣場的選前之夜已邀歷任黨主席，包括本月6日已連繫吳敦義辦公室，今天也再度連繫吳辦，希望吳當天可前往助講。目前歷任主席當中，連戰、洪秀柱、吳伯雄另有行程無法出席，馬英九、朱立倫已排定，此外，連勝文也會到場，前立法院長王金平更不會缺席。

黨務人士說，這次高雄市長補選，王金平在幕後出錢出力，非常幫忙，包括議長選舉也大力協助黨中央，王的付出令人點滴在心頭。

(中時 )