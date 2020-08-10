《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（10）日的國際新聞重點。

【1】傳台美討論新WHO

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日抵台，日本《產經新聞》報導，阿札爾本次來訪將與我官員討論新的國際衛生組織取代世界衛生組織（WHO）的可能性，並交換意見，對此，總統府指出，此次台美防疫交流未涉及所謂成立新的國際組織事宜，間接否認報導。

【2】美2周內激增近10萬兒童確診新冠

美國新冠肺炎感染人數突破500萬人，最新報告指出，才短短2周，美國就新增將近10萬名兒童確診。

【3】白宮國安顧問：陸駭客攻擊美大選設備

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）9日表示，和北京政府有關的駭客正在攻擊和美國總統大選有關的網站及相關設備，藉此干預大選、讓川普輸掉選舉，他告誡俄羅斯、大陸、伊朗不要干預選舉，否則會面臨嚴重後果。

【4】貝魯特奪命大爆炸最新畫面曝光

黎巴嫩首都貝魯特4日驚天動地的大爆炸，至今導致超過220人死亡，7,000多人受傷。新公開的錄影畫面顯示，事故剛開始發生時，伴隨著濃煙有一連串煙火閃現。

【5】104年來最大！美北卡羅萊納州發生5.1級地震

美國北卡羅萊納州9日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，所幸地震只造成輕微影響，部分路面出現裂縫，超市貨架上貨物掉落地上。

(中時新聞網)