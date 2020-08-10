現代矢志搶攻電動車市場 股價飆漲14％ 13:232020/08/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現代汽車（Hyundai Motor）宣布將打造一系列Ioniq品牌電動車，目標在2025年成為全球第三大電動車廠。 受此激勵，現代汽車周一股價暴漲14％至168,000韓元，升抵2018年5月以來最高。 現代汽車周一表示，以Ioniq作為電動車品牌名，有助於5年內達到全球電動車市場10％占有率的目標。 該車廠集團相關企業股價也一同飆升。起亞汽車股價大漲7.8％，零件供應商Hyundai Mobis、Mando股價各躍升7.4％、6％。 (工商 ) #全球 #現代汽車 #股價 #電動車市場 #Hyundai 也許您會感興趣 推薦閱讀 《生醫股》生華科再獲美國醫療機構青睞 股價強漲逾3％ 09:262020/08/10 財經 《韓股》韓股開高走高 現代汽車大漲逾10％ 11:592020/08/10 財經 《鋼鐵股》世紀鋼Q2 EPS達1.03元 股價攻百元 10:342020/08/10 財經 致富膠囊－急漲後的新興市場債前景持續看好 04:102020/08/10 投資理財 15檔內外資齊挺 揮強棒 04:102020/08/10 投資理財 《半導體》NB＋TWS＋遊戲機齊旺 鈺太剽悍 10:342020/08/10 財經 《國際產業》現代汽車電動車新品牌Ioniq 五年內搶全球第三 10:512020/08/10 財經 《熱門族群》政策點火 太陽能股熱烘烘 11:592020/08/10 財經 狂爆！1檔北歐股票漲上天 老謝驚洩是台積電助攻 00:032020/08/10 財經 《興櫃股》巧新7月合併營收年減逾17％ 車廠暑休後將加速備貨 11:252020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 台積電、中芯都斷供 陸媒：華為去美企化新招自救 - 財經 川普逼死微信！陸若出殺招復仇 iPhone銷量恐崩90％ - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。