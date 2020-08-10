現代汽車（Hyundai Motor）宣布將打造一系列Ioniq品牌電動車，目標在2025年成為全球第三大電動車廠。

受此激勵，現代汽車周一股價暴漲14％至168,000韓元，升抵2018年5月以來最高。

現代汽車周一表示，以Ioniq作為電動車品牌名，有助於5年內達到全球電動車市場10％占有率的目標。

該車廠集團相關企業股價也一同飆升。起亞汽車股價大漲7.8％，零件供應商Hyundai Mobis、Mando股價各躍升7.4％、6％。

(工商 )