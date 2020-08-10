關於今（10）日上午美國衛生部長阿札爾於總統府晉見蔡總統時，在稱謂上的發音疑慮，總統府發言人張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義。

他建議各界，把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

(中時 )