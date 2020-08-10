阿扎爾稱小英「習總統」？總統府：是拼音與發音問題 13:252020/08/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於今（10）日上午美國衛生部長阿札爾於總統府晉見蔡總統時，在稱謂上的發音疑慮，總統府發言人張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義。 他建議各界，把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。 (中時 ) #阿扎爾 #蔡英文總統 #總統府 #外交成果 也許您會感興趣 推薦閱讀 想太多 美衛生部長來台另有深義？陳致中：準邦交了 10:322020/08/10 政治 阿札爾來台討論取代WHO？外交部否認 曝真正目的 10:062020/08/10 政治 美衛生部長來台影響？醫學專家曝最新分析 08:562020/08/10 政治 陳時中喊「出事我負責」藏玄機？他曝實情 11:452020/08/10 政治 狂爆！1檔北歐股票漲上天 老謝驚洩是台積電助攻 00:032020/08/10 財經 採‧訪‧線‧上－中美外交戰 台灣成下個爆點？ 04:102020/08/10 專題周報 新聞透視》森喜朗率團悼念李登輝！喪禮外交 考驗北京戰略定力 04:102020/08/10 政治要聞 美衛生部長訪台 黃安發文諷：配合美國演戲 08:092020/08/10 娛樂 美團若二採陽性 將簡化行程 04:102020/08/10 政治要聞 美衛生部長訪台行程曝光 見蔡英文後將見「他」 07:342020/08/10 政治 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 獨家／壹傳媒4高層被捕 黎智英左右手疑「逃台灣躲」知情人士：在「這」看到他 - 政治 美衛生部長很大咖嗎？網分析抖「真實地位」：航母都派了 - 政治 國民黨解密陳其邁為何不敢簽「反貪腐切結書」 - 政治 阿扎爾稱小英「習總統」？總統府：是拼音與發音問題 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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