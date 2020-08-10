台南女中校友管樂團第十六屆音樂會「穿躍．穿樂」以異國特色風情為主題，8月15日將在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，並將演奏日本名作曲家石原忠興30年前創作、目前已鮮少機會聽聞的作品「Movement 1,2,3」，且本次音樂會可用藝FUN券購票，機會難得。

主辦單位表示，這次音樂會將以管樂團豐富多變的音色，帶領聽眾「穿躍」至世界各地，欣賞熱情奔放的吉普賽舞曲、典雅莊重的歐洲宮廷孔雀舞曲、激昂華麗的西班牙佛朗明哥舞曲，以及精力充沛的華爾滋舞曲，體驗異國的特色舞曲與風情。

值得一提的是，音樂會將穿越時空至1988年，欣賞日本知名作曲家石原忠興作品「Movement 1,2,3」，這部組曲結合非洲、美洲各地的傳統音樂元素，表達當地傳統的特色舞曲與風土民情。

石原忠興在30年前接受航空自衛隊中央音樂隊的委託創作，在1988、1989、1990分3年完成這3首Movements作品，組成一組曲；其中第二首描繪非洲大陸的作品至今仍不時有日本職業樂團演出之外，其他2首因當時科技發展限制，現在已幾乎無法從網路管道聽到。

南女校友管樂團指導老師德岡直樹親赴日本，向石原忠興本人邀譜，因此本次將是「Movement 1,2,3」全台首演，歡迎有興趣的的民眾把握機會，可持藝FUN券至兩廳院售票官網購票。

(中時 )