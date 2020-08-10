夏季為美容保養的淡季，麗豐-KY(4137)7月合併營收為新台幣2.88億元，月減少6.85％，年減20.47%；前7月合併營收為新台幣18.61億元，年減33.93%。

麗豐-KY指出，截至7月底主營通路「克麗緹娜」在大陸的招商已看到成效，下半年也會積極籌劃各項招商活動，顯示公司的品牌形象的穩固性以及強化數字化管理的效率，目前全球總加盟店數達到4,847家。

從今年初疫情爆發以來，麗豐二月單月人民幣合併營收同期衰退54％，但截至目前，七月單月人民幣合併營收同期僅減少15％，顯示麗豐恢復營運的力道強健，「克麗緹娜」目前整體約有7成以上的加盟店恢復下單，日前除了已積極規劃恢復舉辦招商大會外，亦持續透過集團培訓中心「哲美學院」舉辦培訓課程、互聯網傳播、破疫拓客，並深化O2O線上線下結合，保持加盟主營運態度的積極性與向心力，麗豐-KY積極掌握後疫情時期下的營運商機及動能，盡快恢復甚至超過以往的水準。

(時報資訊)