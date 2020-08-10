吃到肚子再也塞不下任何東西，到底會對身體有什麼影響？英國巴斯大學營養、運動及代謝中心的研究團隊，針對「沒辦法再多吃一口」時身體究竟是什麼樣的狀況，進行了實驗。

參與實驗的是22歲至37歲健康的年輕男子，平時感到很飽時，吃下的卡路里大約1500卡，但實驗時讓他們吃下3千卡甚至5千卡，而英國國民保健署認定男性一天最佳的攝取量則是2500卡，顯然一餐所攝取的量，已超過每日所需。

在抽血後發現，披薩吃到飽的情況下，血糖及血脂還在正常的範圍內，血糖值並沒有比較高，但降血糖值的胰島素多分泌了50%，因為脂肪的攝取是平時的2倍以上，中性脂肪及游離脂肪酸讓體內的脂肪值有所上升，而因為胰島素大量分泌，也讓GLP-1及Peptide YY (PYY) 兩種荷爾蒙大量增加。

研究團隊表示，過量飲食後，剩餘無法消耗的的能量就會以脂肪的方式儲存在體內，所以若是長期持續過量飲食的行為，可能會造成肥胖，而健康的人也會因此造成新成代謝受影響，產生肥胖、糖尿病及其他的代謝病，對身體不好。

研究團隊也將對年長者、女性及肥胖者進行同樣的試驗，不過在年輕男性的實驗結束後4小時，許多實驗者還是有想睡、身體覺得很不舒服的情形，雖然俗語有說「甜點是另一個胃」，但所有的實驗者都表示，他們什麼都不想吃。

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(中時新聞網)