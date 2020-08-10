立委楊瓊瓔爭取中央經費，協助后里區增設非營利幼兒園及改善校園電力設備。（陳淑娥攝）

每逢公立幼兒招生季，則出現家長大排長龍等待抽籤情形，為持續擴大公共化教保服務，立委楊瓊瓔10日前往台中后里區內埔國小會勘表示，她爭取教育部核定補助興建后里區內埔國小非營利幼兒園園舍2917萬元，預計112學年度開辦，將滿足后里地區年輕家庭就學需求。

楊瓊瓔上午偕同市議員陳本添邀請教育局及學區所有里長前往后里區內埔國小及后里國小勘查，她向學校、家長會及里長們報告經費核定好消息。

楊瓊瓔指出，為持續擴大公共化教保服務，減輕家長養育子女負擔，提供普及、優質、平價及近便之幼兒教育服務，她爭取教育部核定補助興建后里區內埔國小非營利幼兒園園舍2917萬元，以及改善后里國小電力設備改善經費691萬元，有助於加速學校加裝冷氣。

楊瓊瓔表示，后里區內埔國小非營利幼兒園園舍3班，將於112學年度開辦，招收76人，加上后里國中於110學年度先增設非營利幼兒園3班，同樣招收76人，相信可滿足后里地區年輕家庭的就學需求，也期盼未來非營利幼兒園施工階段能掌握品質與期程，讓工程順利完工。

陳本添及多位里長指出，每逢公立幼兒招生季，就會出現家長大排長龍，等待抽籤的情形，家長請託就讀公立幼兒園電話接不完，希望市府擴大公共化教保服務的供應量。

教育局賴緣如專門委員強調，非營利幼兒園主要是提供家長私立與公立幼兒園外的選擇，其收費介在公幼及私幼間，由市府委託公益法人經營，政府無償提供土地、建物及設備，提供老師實踐教育理念的平台，也感謝楊瓊瓔委員協助經費爭取，三年內在后里區非營利幼兒園將再增加152人，相信家長們會很有感。

今日包括市議員陳本添、市府教育局專門委員賴緣如、后里區長賴同一、內埔國小校長彭偉峰、后里國小校長陳良益、廣福里長郭明洲、仁里里長鐘基文、義里里長林東成、義德里長謝榮慶、后里里長楊春明、厚里里長黃金益、墩東里長傅鈺婷、墩西里長紀廷芳、墩南里長陳輝、墩北里長李雨庭、月眉里長吳新春等均一同出席會勘活動。

(中時 )