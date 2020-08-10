新冠肺炎疫情在日本恐有愈來愈劇烈的趨勢，光是東京都昨日就傳出1568個新增確診案例，甚至還連續傳出東京奧運組委會員工染病消息，明年東京奧運能否如期舉辦已成最大未知數了。

根據《讀賣新聞》報導，可能有變異的新冠肺炎病毒開始從東京都擴散，而這個病毒也可能成為日本新一波疫情大流行的源頭。

東京奧運組委會在7日公布一位30多歲女性員工確診，最後上班時間是7月29日，組委會並沒有公布開員工接觸過那些人，篩檢呈現陽性反應，沒有任何染病症狀。

東京奧運組委會8日再次宣布20多歲男性員工也染病了，最後上班時間是8月3日，4日開始在家中隔離。

其實早在4月底的時候東京奧運組委會就有員工確診了新冠肺炎，緊接著28歲相撲選手勝武士染病過世，奧運跳水老將寺內健也確診，日本的防疫出現了破口，也讓國際體壇人士對於明年東京奧運的命運打上了問號？

(中時 )