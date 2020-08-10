桃園縣達成慈善文教基金會董事長陳秉洋，10日捐贈100萬元給新竹縣社會救助金專戶，運用於縣民喪葬補助，縣長楊文科致贈感謝牌和感謝狀，感謝陳董事長和董事們濟弱扶傾的善行義舉。

陳秉洋鑑於部分貧困民眾無力安葬往生的家人，8年前發下善念成立基金會，協助弱勢家庭能好好送別親愛家人最後一哩路，基金會的善心遍及桃園市、苗栗縣、花蓮縣、臺東縣、雲林縣、南投縣及新竹縣。

陳秉洋表示，達成基金會規模不大，但董事們真心奉獻，希望藉由善的力量破除災難，一年募得1000多萬元，每分每毫用在濟貧上，希望他們的捐贈能拋磚引玉，帶動新竹縣的企業和善心人士關注弱勢，讓社會更詳和更溫馨。

縣府社會處統計，達成慈善文教基金會「施棺專案」自102年至108年底，已捐助新竹縣200萬元，愛心遍及13鄉鎮，已有340位縣民受惠，今年再挹注100萬元整，累計捐贈金額達300萬元。

社會處表示，該基金會除了施棺濟貧，並響應「兒童與少年未來教育及發展帳戶」 政策，

之前也捐贈24萬給縣府，提供弱勢孩童經濟扶助、醫療，運用就業服務、教育投資等方式，協助孩子自立。

(中時 )