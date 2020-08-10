台北市議員林亮君(左)、簡舒培2人10日下午到台北地檢署控告台北市長柯文哲圖利。(陳志賢攝)

台北市政府日前核准台北大巨蛋復工，台北市議員林亮君、簡舒培2人認為台北市政府罔顧公安，違法發照，今天下午1時30分到台北地檢署控告台北市長柯文哲、前祕書長張哲揚2人涉犯圖利罪嫌。

簡舒培指出，遠雄大巨蛋因79處未按圖施工，2015年遭北市府勒令停工，停工期間柯文哲多次在市議會專案報告中重申，會要求大巨蛋符合建築技術97、127條規定，解決安全梯防火區劃及觀眾席下沉問題。

不料，大巨蛋未依法改善該2項規定，也未辦理變更設計，市府卻在今年7月逕行核發大巨蛋第三次變更設計建照，只在建照附註的注意事項中表示應在取得使用執照前改正。

林亮君說，全北市甚至全台都沒有一個建照可以用註記方式發照，北市府開全台惡例，獨厚遠雄，從過去嚴格把關道現在放行，分水嶺就在2019年6月24日前市府顧問李文宗的大巨蛋專案報告，將建築技術規則97、127條規定排除。

簡舒培說，大巨蛋園區西南側下沉是廣場電扶梯非屬14項防災維護工項，且大巨蛋建照工程圖說也明確表明電扶梯位處大巨蛋施工範圍，應屬停工範圍，張哲揚任內卻專簽決行，讓體育局同意遠雄在同工期間施作電扶梯，明顯違法。

(中時 )