市議員施志昌協助解決用地取得，大甲火車站後站將闢停車場。（陳淑娥攝）

台中市大甲火車站鄰近鎮瀾宮與蔣公路商圈，但大甲前站市區道路狹小，停車位不足，致違停亂象層出，市議員施志昌10日邀相關單位會勘後站，協助解決用地取得，台糖承諾將出租土地作為停車場，停管處預計投入300萬元興建停車場，共計75格汽車位及180格機車位。

大甲火車站周邊停車困難，地方一直希望能增設停車場，市議員施志昌會同台中市停車管理處、台灣糖業公司、大甲火車站與火車站周圍各里里長至大甲火車站後站會勘。

施志昌表示，由於大甲火車站後站為台糖土地，從過去立法院副院長蔡其昌與他，就一直與台糖協調能出租土地做為停車場開發，現場台糖也承諾將出租土地予停管處作為停車場，未來配合跨站天橋的興建，引導遊客停車於此，促進當地觀光發展。

台糖月眉資產課課長陳政田指出，蔡副院長與施議員一年多以來為停車場問題不斷奔波，大甲火車站後站土地大約七分地，包含鐵道用、道路與住宅用地，目前因尚無開發計畫，且為了大甲的發展，後站土地可提供市府作為停車場開闢，台糖同意將出租約五分地，每年租金65萬元。

台中市停車管理處設施工程課課長廖侶翔表示，台糖同意出租土地後，停管處將投入將近300萬開闢停車場，主要作為鋪面整理與停車格劃設，前半段將開闢75格汽車停車位，後半段則開闢180格機車停車位，希望能於月底大甲跨站天橋啟用時同時啟用。停車場初期將不會收費，後續看停車狀況，看是否研擬收費機制。

當地許多里長則認為，此處若開闢停車場，應該導入使用者付費的機制，停車場開闢目的，是為了解決外來遊客停車問題，若不收費，可能遭周遭居民佔用，反而失去原本意義，若有當地民眾有需求，可以規劃部分停車格月租。

(中時 )