銀行高階經理人出包，金管會將祭出「摔飯碗」機制。金管會主委黃天牧10日強調，要求銀行必須誠信經營，已祭出理專十誡、公平待客等，若再有類似弊案，「處份上不會手軟」；且在這次銀行新財管方案中，引進「資深經理人問責機制」，即財管出現重大缺失，金管會將對應負責的主管直接祭出停職或撤職處份。

黃天牧解釋，這是參考英國金融行為監理總署的高階經理人問責機制，就是每一產品線及部門都要明確定出一個負責督導的主管，要從商品設計、銷售、風險承擔等各方面去監督管理，減少銀行各部門為了業績不當銷售，或承擔過多的風險，現在開始要把這個因果關係建立的更明確，出事要有人負責，「不像現在，大概就是銀行罰個錢而已。」

銀行局局長莊琇媛表示，高階經理人問責制度，會先從新財管方案「試行」，各銀行要申請這項業務時，必須有專人簡報，對各項業務明確定出負責人，如商品設計或引進、獎勵誘因機制訂定、銷售行銷面等各是哪位主管負責，未來出事，銀行局就可找到負責的人，可依銀行法61-1條，進行停職、撤職等處份，不會只有罰鍰而已。

莊琇媛表示，因為是新的業務才能事先要求界定業務範圍及負責任的主管，若新財管的問責機制試行成功，將來要擴大到銀行各項業務，可能要再修法規，要求銀行事先將各部門、各產品線等實際負責人與負責的範圍定義及公告，未來重大疏失時，就是懲處這些負責人，建立責任制度。

也就是說，新業務開辦前先講清楚各流程是哪位主管負責督導，如果再發生重大疏失，例如理專挪用客戶的錢、誇大行銷等，情節嚴重時，不止銀行要吃罰單被罰錢或暫停業務，負責的主管飯碗也可能摔破，即被金管會直接撤職等處份。

(工商 )