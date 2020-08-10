截圖自哈德遜研究所網站

台美互動頻繁，美國衛生部長阿札爾正在訪台，蔡英文總統也預定將於台灣時間8月12日晚上9時，在美國智庫「哈德遜研究所」與「美國進步中心」合辦的線上視訊會議發表演說。強調台灣有信心與理念相近民主國家團結一致，克服後疫情時代各項挑戰。

黨政人士透露，蔡總統將以「保衛台灣作為印太區域自由的堡壘」（Protecting Taiwan as a bastion of freedom in the Indo-Pacific）為題發表演說，聚焦在後疫情時代的挑戰中，台灣站在全球民主最前線，展現捍衛民主自由的決心，以及與美方及理念相同國家在國際合作，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。

蔡英文在演說中預計提及以下幾項重點：

一、全球都受到疫情影響，但要確保台灣產業在全球供應鏈重組後能就最佳位置。

二、從香港近來的情勢發展來印證，台灣站在民主及自由的最前線，須更審慎處理兩岸政策，以維繫和平穩定並捍衛台灣的民主自由。

三、重申「和平、對等、民主、對話」，台灣的民主成熟，兩千三百萬人民有權利決定自己的未來。而堅守這些原則的前提，在於以實際行動展現保護台灣的決心。

四、將持續美國深化合作，在區域的共同利益、推進台美自由貿易協定的談判，以及和美方合作強化與其他理念相近民主國家的連結等。

五、蔡總統強調，身為總統，她的職責是保障台灣人民的民主自由權利，並確保這些權利世代傳承下去，並強調有信心與理念相近民主國家團結一致，克服各項挑戰。

(中時 )