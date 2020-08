截圖自哈德遜研究所網站

台美互動頻繁,美國衛生部長阿札爾正在訪台,蔡英文總統也預定將於台灣時間8月12日晚上9時,在美國智庫「哈德遜研究所」與「美國進步中心」合辦的線上視訊會議發表演說。強調台灣有信心與理念相近民主國家團結一致,克服後疫情時代各項挑戰。

黨政人士透露,蔡總統將以「保衛台灣作為印太區域自由的堡壘」(Protecting Taiwan as a bastion of freedom in the Indo-Pacific)為題發表演說,聚焦在後疫情時代的挑戰中,台灣站在全球民主最前線,展現捍衛民主自由的決心,以及與美方及理念相同國家在國際合作,繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。

蔡英文在演說中預計提及以下幾項重點:

一、全球都受到疫情影響,但要確保台灣產業在全球供應鏈重組後能就最佳位置。

二、從香港近來的情勢發展來印證,台灣站在民主及自由的最前線,須更審慎處理兩岸政策,以維繫和平穩定並捍衛台灣的民主自由。

三、重申「和平、對等、民主、對話」,台灣的民主成熟,兩千三百萬人民有權利決定自己的未來。而堅守這些原則的前提,在於以實際行動展現保護台灣的決心。

四、將持續美國深化合作,在區域的共同利益、推進台美自由貿易協定的談判,以及和美方合作強化與其他理念相近民主國家的連結等。

五、蔡總統強調,身為總統,她的職責是保障台灣人民的民主自由權利,並確保這些權利世代傳承下去,並強調有信心與理念相近民主國家團結一致,克服各項挑戰。

