新冠肺炎疫情致使今年全台血庫隨時面臨庫存量不足狀況，樂尼尼餐飲集團對此除由經理黃禮威親自率隊挽袖捐血響應，並自即日起至21日推出「你捐血、我送餐券」公益活動，完成捐血者即贈樂尼尼餐券，盼發揮拋磚引玉效果，為社會盡一份心力。

樂尼尼餐飲集團旗下擁有樂尼尼義式餐廳、夏部火鍋、賣飯食等品牌，今年不畏疫情持續展店、上半年已新展4家店，目前擁有7家樂尼尼、4家夏部火鍋及3家賣飯食。據了解，尚有1家樂尼尼、1家夏部火鍋及3家賣飯食正洽談籌備中。

因應振興三倍券發行，樂尼尼義式餐廳即日起推出「滿500元送1000元集團振心券」加碼活動，可至集團3大品牌全台門市使用、總計發出1.5億元。此次因應全台血庫庫存量不足，再推出「你捐血、我送餐券」公益活動響應。

樂尼尼義式餐廳經理黃禮威5日親自率隊前往關渡捐血室親自挽袖捐熱血，並透過台北捐血中心課長劉俊宏親自導覽捐血室環境與輸血安全性、重要性等介紹，希望藉此活動拋磚引玉帶動更多員工與民眾一起加入捐血行列，為社會盡一份心力。

樂尼尼即日起至21日推出「你捐血、我送餐券」公益活動，於台北大安號捐血車及關渡、捷運捐血室完成捐血者，即可獲得樂尼尼餐券100元1張，捐500cc可獲得2張。無法捐血者亦可至臉書粉專公益活動貼文完成指定動作，可立即參加抽獎。

(時報資訊)