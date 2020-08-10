中元普渡採買高峰期將至，兩大超商-統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)(全家便利商店)同步搶攻中元節商機，其中7-ELEVEN全新企劃「無憂中元節」主題專案架活動，預估將帶動相關類別業績成長10%以上，全家則結合實體店舖、全家行動購，即日起端出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」三大方案，提供民眾方便、快速的普渡採購。

一年一度中元節將至，預期下週進入農曆7月後進入普渡採買高峰期，根據7-ELEVEN觀察，7月下旬起不少民眾看準使用振興3倍券能以3000元購買面額4000元的「振興隨取卡」、或搭配「200/500面額2倍用」的優惠活動，一次購買整箱零食、飲料預先將普渡供品「傳便便」，使得7-ELEVEN中元節相關商品結構已較平時成長20%。

統一超表示，為鼓勵門市發揮中元商品陳列創意，7-ELEVEN自2015年開始舉辦「陳列達人」門市競賽活動，門市陳列中元節必拜夯品專區，消費者入店即可隨手選購，或營造中元節氛圍的主題佈置，增加民眾採買意願，預計可帶動單店中元節相關商品業績平均成長10%到20%；今年因防疫期間減少大規模團拜，7-ELEVEN搶攻小家庭用普渡供品市場，於8月12日展開「無憂中元節」主題專案架活動，藉由規模陳列獨家規格的大包裝零食組合應景迎合買氣，搭配使用「振興隨取卡」、icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具「週一至週六折5%、週日最省折10%」等超殺優惠，就近到7-ELEVEN安心買、開心花、聰明避開賣場人潮，7-ELEVEN線上購物中心也祭出全站消費滿額抽獎活動，預計帶動相關類別業績成長10%以上。

由於便利商店為消費者採購中元節相關商品最重要的實體通路前三名之一，根據「全家」內部銷售數據顯示，往年中元節都會帶動餅乾、零食、泡麵、罐頭等商品業績成長10%以上；瞄準中元商機，同時看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，即日起至9月8日推出拜拜組合組讓民眾選購，首推精選超過10項團拜熱銷商品，如飲料、零食、泡麵、罐頭等，以需求可自選購「辦公分享組」、「家庭經濟組」及「小資獨享組」三種組合，最低可享65折優惠折扣；另有超過16款的團拜商品的「便利經濟組」及「豪華澎派組」，5款組合供民眾選購，讓消費者輕鬆買、輕鬆拜的便利服務。

(時報資訊)