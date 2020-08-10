已故前省議長劉炳偉今年4月因口腔癌病逝，其女新北市議員劉美芳今（10）日證實，父親劉炳偉也是盛唐中醫院院長呂世明的病患，但因遺體已火化安葬，無法證實與用藥有關，但她呼籲病患站出來指證，杜絕不肖醫師惡行。

劉美芳表示，父親罹患口腔癌術後，為調理身體，經友人介紹一直都服用由盛唐中醫所開立的自費藥，因為信任也不疑有他，每個禮拜都不辭勞苦南下到台中就診一年多，如今聽聞盛唐中醫爆發這樣的事件，回想起當初父親一直受口腔反覆發炎所苦，更是讓她無法接受，對於這樣的行為十分憤怒。雖然父親已經往生火化，無法判定是否與服用盛唐中藥有關，但也希望相關病患要站出來指證，讓此種惡行不再發生。

劉美芳說，父親與張宏年過去都是好朋友，也一同在盛唐中醫就醫自費調理中藥，期待張宏年議長全家能都能盡快康復，雖然目前檢調已將負責人呂世明等人認定涉違《藥事法》、傷害等罪收押禁見，但希望後續的調查能繼續深入追查。

劉美芳怒批，盛唐中醫的案件不但傷害到病患的身體，更讓中醫藥界的形象大傷。她認為，政府應該在此時此刻重振國人對於中醫的信心，制定一套更嚴格的新標準，讓合法守規矩的中醫、藥師都能繼續來服務國人，也讓民眾重拾看中醫有信心及安心。

(中時 )