新冠肺炎疫情漸平穩，民眾防疫不能大意，建商也加入後疫情時代，振興藝文活動，富宇建設在桃園鐵玫瑰藝術節舉辦沉浸式劇場「共犯在線2.0」、新竹薰衣草森林「野餐音樂會」等住戶限定活動力挺藝文產業，獲熱烈迴響，出席率飆破9成5，展現大家「藝」起來的熱情與向心力。

富宇建設協理周燕槿指出，疫情趨緩後陸續接到住戶來電，關心活動何時開辦，基於服務住戶的初心重啟活動，且在疫情期間，藝文團體的經營也受到莫大衝擊，近期不但恢復舉辦社區活動，加碼調整活動內容，以實際行動支持藝文團體，住戶踴躍響應。

富宇建設日前於桃園鐵玫瑰藝術節舉辦的沉浸式劇場「共犯在線2.0」，與艸雨田舞蹈劇場合作，是近年藝文演出中常見的「參與式演出」，沒有正式開場的形式，也沒有舞台與觀眾的距離，時間一到就置身在劇情當中，由觀眾自行決定觀看視角，或參與其中體驗劇中的沉默暴力、集體霸凌與人權自由。

新竹薰衣草森林舉辦的戶外活動「野餐音樂會」，邀請住戶在森林旁的草地上野餐，並由陳遵弘、林慶安兩位留法音樂家帶來自編、自導、自演的「原創劇場式」音樂演出，現場演奏多首改編古典音樂、動畫卡通主題曲等，穿插問答互動，跨領域的藝術結合，吸引跨世代的年齡層，炒熱當日氣氛。

「服務住戶也要配合防疫！」周燕槿強調，目前活動以精緻化的的小型活動為主，八、九月份在新竹、台中還各有一場「返響」沉浸式劇場的規畫，活動由富宇客服團隊全力支援防疫安全措施，室內活動須確實佩戴口罩，活動採實名登記，確實量測體溫與消毒，讓住戶玩得開心又放心。

(中時 )