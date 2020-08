總統蔡英文今日接見美國衛生部長阿薩爾,AIT表示,阿薩爾是1979年以來,訪台層級最高的行政官員。但是阿薩爾致詞時第一句話稱:「Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today」被看直播的網友抓包,阿薩爾把蔡總統喊成了「習主席」。

國民黨立刻發聲明表示,非常錯愕,無法認同,呼籲總統府應嚴正向美方抗議,並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

總統府發言人張惇涵表示,經確認,這純粹只是拼音與發音上的問題,阿薩爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義。建議各界把重點放在外交成果與防疫合作,台美關係的逐漸緊密,是全民共同努力的成果,在野黨及部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方。

(工商 )