周興哲「你，好不好巡迴演唱會DELUXE」2場9日圓滿結束，慶功宴上他開心終於可以放鬆一下，直呼很想吃壽司、酸菜白肉鍋、麻辣鍋；聊到第二場找來陳嘉樺（Ella）當嘉賓，他在台上被摸腹肌吃豆腐，又被Ella要求合唱、共舞，Ella還自備補光燈照他，花招超多，周興哲回憶當下笑說：「我真的不知道她要幹嘛！」至於被Ella說跳舞像在復健，他幽默自嘲：「我從小就被媽媽說跳舞很有喜感、幽默感。」希望未來兩人有機會再合作。

對於第二晚開唱前，他一早發現自己突然沒聲音，緊急前往診所打消炎針、吊點滴助開嗓一事，周興哲苦笑表示：「很像電視劇裡的劇情，我還推著點滴去上廁所。」至於演藝圈近期傳出許多閃婚、懷孕等喜事，他女友趙岱新兩場都愛相隨坐鎮台下，問兩人打算何時共組家庭？周興哲搖頭表示：「目前真的還沒有啦，事業還需要好好衝一大波。」希望之後每一套巡演都能開到5、60場以上，並完成明後電影拍攝工作後再說，目前想讓大家看到他更多面向發展的成果，暫不考慮結婚。

周興哲昨晚開心出席慶功宴。（盧禕祺攝）

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