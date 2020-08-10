東西再好吃，一個人品嘗也是索然無味。快揪親朋好友一起來，大啖美食之餘，還能為彼此的感情加溫。

力邀在地14家重量級漢堡店與2間台北快閃餐車共襄盛舉的南台灣野餐嘉年華「2020府城漢堡節」，今年職人們特別用台南鄉鎮農產特色食材「入堡」，包括西港西瓜綿、關廟竹筍、東山蜂蜜等在地食材激盪出府城獨有的創意火花，推出「大內酪梨德州煙燻手撕丹麥豬堡」、「甜甜圈手撕豬肉爺堡佐秘製醃筍」、「鳳芒必露熱帶瑪德蓮堡」、「柚香嫩煎豬肉起司堡」、「鰻魚好旺潛艇堡」與加入安平蝦餅的「我要漢堡有夠蝦」等近50款特殊口味，台南飯店主廚團隊也不惜成本將頂級A5和牛搭配南部獨有的西瓜綿製作成「和牛晶寶堡」，每款漢堡都是將在地文化透過美食演繹，絕對不負饕客們賦予台南「美食之都」的美譽！

不管是無限暢飲的酒飲，或是開胃的下酒菜，都能讓三五好友齊聚一堂，共享歡樂時光。（圖／台北新板希爾頓酒店）

位於新北板橋的星級飯店大廳酒吧為提供所有因生活感到疲憊的人一個舒適放鬆的好去處，推出「歡樂時光無限暢飲」及「三五好友來找四」活動，前者提供特選紅白酒、氣泡酒、微醺調酒、精選啤酒及生啤酒等無限暢飲，也有多款水果及巧克力風味的無酒精性飲品可供選擇；後者則打造四人份的下酒分享餐，包含開胃精選拼盤、玉米脆片三重奏及喝酒怎麼可以沒有的炸物籃，再加上重量級冰沙特調分享杯「花花世界（含酒精）」，讓客人跟三五好友放開懷，沉醉在無拘束的慵懶之夜。

＊飲酒過量．有礙健康！

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(中時新聞網)