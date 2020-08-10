脫韁「野馬」搶快，遭小貨車攔腰撞上GG了。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

脫韁「野馬」搶快 遭小貨車攔腰撞上GG了

黃姓駕駛10日中午駕駛逾200萬的跑車「野馬」駛離桃園區春日路一間商場時，疑似闖紅燈，跨越分隔島，遭右側駛近的小貨車攔腰撞上，導致小貨車當場翻覆、四輪朝外，所幸2名駕駛都無酒駕、僅輕微擦傷，但車體嚴重受損，讓路人直呼：「脫韁野馬GG了！」肇事原因正由警方釐清。

24歲黃姓男子駕駛福特的跑車「野馬」，10日11時35分許，從春日路上的商場地下室停車場開出來，疑似為搶快闖越紅燈，幸運跨越3線道到分隔島，但卻在閃過最內側車道的大貨車後，遭中線車道的小貨車攔腰撞上，右側車身當場凹陷。

67歲游姓男子駕駛的小貨車，疑似視線遭最內側車擋住，發現時緊急剎車已來不及，撞上「野馬」後往左側翻覆、四輪朝外，車內東西也散落一地，地上留下弧形的剎車痕。

所幸2名駕駛僅受輕微擦傷，送醫治療並無大礙，桃警獲報也立即趕抵現場，雙方並無酒駕，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲駕駛人，行經路口應依號誌行駛，避免發生事故。

(中時 )