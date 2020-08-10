龜山區張姓婦人見附近屋子長期空著，去年6月竟撞開門鎖、丟光屋內家具、耗資裝潢入住，李姓屋主11個月後無意間從鄰居口中聽聞：「妳家最近裝潢得滿漂亮的！」才驚覺遭登堂入室，氣得報警提告，張婦坦承不諱，桃檢依竊佔罪嫌起訴。

李姓婦人1984年買下龜山區某公寓大廈2樓一戶，提供長期居住日本的女兒回國使用，兒子則偶爾前往清理，但隨著兒女都成家立業，房子近年來都閒置。

58歲張姓婦人就住在樓上，觀察發現屋子長期沒人使用，竟突發奇想，去年6月以身體撞開門鎖，不但把屋內的舊家具全丟光，還另外花費28萬元，將鐵窗、大門、浴室、陽台及牆面等處重新裝潢修繕，更買了家具入住。

李姓屋主直到今年4月和鄰居閒聊，對方讚她屋子最近裝潢得很漂亮，覺得怪異，隔日會同警方前往，竟發現張婦前來應門，把別人家當成自己家。

屋主氣得持所有權狀提告，張婦坦承以為沒人入住，就花錢整修進駐，桃園地檢署偵結，依竊佔罪嫌起訴張婦，另外追徵11個月的租金。

(中時 )