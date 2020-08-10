美國衛生部長阿札爾率團來台，指揮中心全程落實社交距離，記者會場的座位區嚴格劃分為外交部官員區、ＡＩＴ區、以及美國衛生部官員區。(陳人齊攝)

為了落實社交距離，指揮中心平今天電梯也管制，台灣官員與美國官員出入都分艙、分流。(陳人齊攝)

美國衛生部長阿札爾率團來台 疾管署長周志浩接待

美國衛生部長阿札爾率團來台，下午將到指揮中心和陳時中簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。一早工作人員忙著場佈、彩排、全面消毒，最重要的是電梯都採「分艙分流」，台灣衛福部官員都搭乘右邊上下，美國衛生部長與美國在台協會則搭乘另一部電梯，記者會前指揮中心更是嚴陣以待，頻頻發布各項注意事項，全面預防記者衝上前跟拍、防堵。

台灣媒體在中央流行疫情指揮中心每週記者會期間，會後都還是會圍著部長陳時中「堵麥」，為全面落實社交距離，指揮中心公關今天一再「提醒」媒體們，在長官離席時全程禁止跟拍、堵訪、進行會中也不能隨便站起來，否則隨時都會被「請出去」。

記者會前一天，哪些媒體可以出席採抽籤方式，平面網路部分僅有20席。(陳人齊攝)

美國衛生部長阿札爾率團來台，下午到指揮中心和陳時中簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」，一早工作人員忙著場佈、彩排、全面消毒。(陳人齊攝)

而記者會前一天，哪些媒體可以出席，也採抽籤方式，平面網路部分僅有20席，今天再度說明提問規則，全程45分鐘的記者會指開放4家媒體提問，本國媒2個，外國媒體2個，且個限制一題，不少記者早早就在苦惱，可以問哪些問題。

位於林森南路的疾管署（指揮中心）今天更是再度清潔消毒，記者室附近的茶水間、廁所都還有消毒水味，不過還是可以看見有零星小強出沒。

為了全程落實社交距離，指揮中心平今天電梯也管制，分艙分流，台灣官員與美國官員出入都分流，記者會場的座位區，則嚴格劃分為外交部官員區、ＡＩＴ區、以及美國衛生部官員區。

(中時 )