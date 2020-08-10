華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟在2018年12月初在加拿大遭當局以違反美國伊朗禁令為由逮捕，美加兩國的司法單位也對孟晚舟以及華為進行調查，被視為是陸美貿易戰的延伸，其中滙豐銀行被控陷害華為，卻在總部所在地英國遭到質疑支持華為的動機，讓該公司在東西方業務面臨困境。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，「滙豐舉步維艱，恐成香港黑天鵝！」

謝金河表示，國安法帶給香港年衝擊，效應一波接一波，繼歐美等主要國家宣布暫停香港引渡條款後，美國宣布制裁林鄭月娥等11位陸港官員給予重擊，周一又以涉嫌違反香港國安法、勾結外國勢力為由，逮捕智英父子等7人，這些徵兆給予香港人山雨欲來的感觸。

謝金河指出，今年在疫情衝擊下，各國政府努力救市，但一向充滿活力的港股，今年以來仍下跌3658.13點，跌幅12.97%，儘管有阿里、網易、京東回港救駕，加上騰訊、美團、小米穩住大局，但港股表現依舊弱勢，一向是港股靈魂的滙豐控股不斷破底，透露香港不尋常未來。

滙豐上周最慘跌至32.1港元，比金融海嘯最低的33港元還慘，過去滙控每年配息0.51美元，殖利率都逾5%，成為港人最愛。滙豐港股股價早盤一度走跌，盤中低點一度下跌0.5港元、報在32.75港元，午盤股價翻紅微漲，截至下午1點45分，滙豐股價上漲0.5港元、報在33.3港元。

但今年以來滙豐表現急轉直下，港人失望賣壓湧現，更在陸美角力之間，被捲入最前線，陸方懷疑是滙豐洩露孟晚舟帳戶資料，才導致孟晚舟遭到加拿大政府拘捕，

香港國安法通過，梁振英又逼滙豐出面歌頌，引發美國國務卿蓬佩奧痛斥，滙豐簡直成了夾心餅乾，現在滙豐主席雖然是英國人，但主導權已落到陸方手上，滙豐的治理模式已經跟過去完全不一樣。

謝金河認為，從滙豐股價頻頻破底來看，滙豐襯托香港不尋常的未來，也許可能是陸港兩地最大的黑天鵝！

(中時新聞網)