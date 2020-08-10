藍天行動聯盟成員抵達總統府2號門並高呼口號「美國是國際土匪」後離去。（李文正攝）

藍天行動聯盟10日上午11點在國軍英雄館集合，抗議前總統李登輝下葬國軍公墓，正巧美國衛生部長阿扎爾率領的訪問團正在總統府參訪，轄區中正一警分局出動上百名警力，阻擋藍天行動聯盟成員繞行，上午近12點，藍天行動聯盟在貴陽街、重慶南路口遞交陳情書後，高呼「美國是國際土匪」返回國軍英雄館解散。

總統蔡英文今接見美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）率領的訪問團，上午9點多車隊進入總統府，拜會蔡英文，阿扎爾隨後發布推文，謝謝蔡總統今天歡迎他到台灣，「能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」

藍天行動聯盟今上10時許，在國軍英雄館集合並準備旗幟，中正一警分局申請機動保安警力，決不讓抗議人士繞行總統府，直到11時許，主席武之璋抵達，隊伍沿著貴陽街前進，到達重慶南路路口呼口號，並向府方人員遞交陳情書。

警方表示，現場聚集大約12名抗議民眾，手舉國旗，並無脫序行為，整個過程大約30分鐘結束，過程平和，並無違法行為。

藍天行動聯盟在直播時表示，李登輝一生在搞台獨，適合葬在五指山國軍公墓嗎？昨天下午也到松山機場抗議美國衛生部部長來台，遊行呼口號「美國是國際土匪、美國是國際流氓」、「堅決反對李登輝葬在國軍公墓」、「不歡迎美國黃鼠狼」，遞交陳情書後離去。

(中時 )