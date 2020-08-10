七夕情人節將至，新北市體育處25日將在板橋第一運動場舉辦夜跑聯誼活動，由全台最大的運動社群平台「運動筆記」，以及知名聯誼平台「樂福里」攜手舉辦，藉由測3000的分組跑步運動，搭配雙人互動遊戲，廣邀25歲以上的單身跑者共襄盛舉，男女各50個名額，11日上午9點起開放報名。

體育處指出，跑步是很多人生活一部分，新北市選在七夕當天（25日）舉辦夜跑聯誼活動，結合國內兩大社群平台，共同攜手為熱愛運動的單身男女，打造專屬夜跑活動；「運動筆記」規畫測3000的運動內容，準備晶片計時系統，紀錄跑者成績，並邀請知名帶跑教練余文彥，指導雙人熱身、雙人收操的專業動作，增加跑友間互動。

此外，專辦聯誼活動的「Lovely樂福里」，則規畫「派對破冰遊戲」、「一起吃甜甜圈」、「補給派對」等互動遊戲，讓跑友快速破冰，以輕鬆、安全的方式找到運動同好。

體育處說，活動自11日早上9點開始報名，男女各50個名額，參加跑者可獲贈運動小方巾，當天配對成功的跑友，還可抽新北市運動中心雙人運動體驗券，名額有限，詳情可上「全國運動會在新北」官網查詢。

(中時 )