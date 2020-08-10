NFL華盛頓紅皮隊現在只是「華盛頓足球隊」而已，他們還沒想到新的名字。球團7月宣布放棄「紅皮隊」之名震撼美國體壇，理由是歧視北美原住民。其實大部分原住民不置可否，然而一些團體堅持抗爭數十年，就是不要看到自己的祖先被當成吉祥物。

美媒做過兩次調查，包括近幾年《華盛頓郵報》的投票，9成原住民不覺得紅皮有冒犯他們。紅皮隊改名之後，ABC新聞訪問馬里蘭一位現年80歲的酋長「紅翼」塔耶克(Billy Tayac)，他抗議紅皮隊之名已超過30年。

塔耶克說：「這個名字我不願意說，這就是一個種族歧視的字眼。」他其實很難過，因為他私下是紅皮隊的球迷，他無法購買任何周邊商品，只在冰箱上留著一塊磁鐵，上面寫著：「我愛這支球隊，我恨這個隊名。」現在塔耶克很高興可以在球隊勝利時跟大家一起慶祝。「我們逃過了美國政府的種族清洗，至今生活在此皆是上天的意旨，我很驕傲當個印地安人。」

顯然塔耶克並不認為「印地安人」是個歧視字眼，然而克里夫蘭印地安人、芝加哥黑鷹、亞特蘭大勇士、堪薩斯酋長仍可能冒犯其他原民。即使塔耶克的族人只介意紅皮隊，不表示原民團體不會繼續要求其他球隊改名。部分美國高中球隊開始掃除原民相關隊徽與吉祥物，光是弓箭和羽毛的塗鴉都很敏感。

堪薩斯酋長隊是以當地60年代的一位市長巴托(Harold Roe Bartle)的綽號為名，但吉祥物使用了原民形象。也有一些原民呼籲不應這樣無限上綱，如果把所有牽涉原民形象的東西都下架，反而會讓他們的文化更快被歷史淹沒。

(中時新聞網)