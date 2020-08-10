日前太平區1位1歲多的洪姓小女嬰平常由母親照料，當天傍晚5點多忽然全身抽蓄、翻白眼，這時父母親著急的趕緊開著車欲前往中國醫藥大學掛急診，卻碰上下班車潮陷入車陣中，心急的父親情急下到派出所請求警方協助，新平派出所員警見狀立即鳴笛開道，於8分鐘內協助女嬰至院方急診室急救，順利挽回寶貴性命。

太平警分局新平派出所員警日前下午6點執行巡邏勤務，剛出勤的時候忽然看到1男子急忙走到派出所表示需要警方幫忙，員警瞭解原來是洪姓男子的1歲多女兒，因不明原因忽然全身痙攣、翻白眼且四肢不停的抖動，員警兩人見狀趕緊開警車鳴笛開道，因適逢下班尖峰時段，車流量大，因員警的熱心協助，原本約20分鐘的車程，於8分鐘內順利引導至中國醫藥大學急診室，交由院方緊急救護，順利解除危機。

女嬰的父親表示，院方初步診斷為某皰疹病毒引起的症狀，經治療後症狀已大為舒緩，非常感謝警方熱心協助，事後亦再度致電處理員警致意，還好有巡邏車鳴笛開道才順利救醫，頻呼有人民保母真好！

(中時 )